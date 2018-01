Breda verwelkomt 2018, enkele incidenten tijdens jaarwisseling

De brandweer is meerdere keren uitgerukt. Aan het begin van Oudjaarsnacht werd een brand gemeld bij een serre van een woning aan het Cannaertserf. Rond 22.15 kon het sein brand meester worden gegeven. De bewoner van de woning is vanwege rookinhalatie meegenomen naar het ziekenhuis.

Later op de avond rukte de brandweer uit naar de Acaciastraat, waar een schuurtje uitbrandde. De vlammen waren goed te zien in de brandgang. De brandweer brak de deur van de schuur open en bluste de brand. Ook de schuurtjes ernaast werden geopend om te kijken of het zich hier ook had verspreid. Het is niet duidelijk waardoor de schuur in brand stond. De politie verrichte onderzoek naar mogelijke brandstichting. De brand trok veel bekijks.

Ook moest een complex aan de Oranjeboomstraat gelucht worden nadat vuurwerk in de hal terecht was gekomen. De brandweerlieden reden daarnaast onder meer op meldingen vanaf de Nieuwe Huizen, Bilderdijkstraat, Somerweide en de Vestkant.

Incidenten

Naast de branden zijn er geen grote incidenten gemeld in de stad Breda. In de stad vonden er tijdens de jaarwisseling van 2016/2017 149 incidenten plaats. Dit kwam neer op 8,2 incidenten per tienduizend inwoners.

Van die incidenten hadden de meeste te maken met vuurwerk (66), vernieling of beschadiging (32), mishandeling of bedreiging (21) en brand of ontploffing (19). Landelijk gezien is vuurwerk het grootste probleem tijdens Oud en Nieuw, gevolgd door vernieling en mishandeling.

Hoeveel schade er dit jaar is opgelopen, is nog niet bekend.