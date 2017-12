Viaduct Doornboslaan kost gemeente miljoenen extra

Dat blijkt uit de brief die wethouder Boaz Adank (VVD) aan de raad stuurde over de slepende kwestie.

De gemeente betaalt de aannemer 3,1 miljoen euro aan meerwerkkosten. Mogelijk valt de bouw zelfs nog 1,2 miljoen euro duurder uit. Aannemer Rasenberg en de gemeente hebben nog een geschil over een door de gemeente opgelegde boete van die hoogte.

De gemeente legde de boete op wegens het te laat opleveren. Dat kostte vijfentwintigduizend euro per dag. Rasenberg vraagt daarover een uitspraak van de rechter.

Overeenkomst

Aannemer Rasenberg en de gemeente sloten over het meerwerk een overeenkomst. Daarbij werd een totaalbedrag van 12,2 miljoen euro overeengekomen. De klus was oorspronkelijk aangenomen voor 7,9 miljoen, Breda had 8,7 miljoen begroot.

Gemeente en aannemer werden het eens over de hoogte van het meerwerk: 4,3 miljoen. 2,3 miljoen van de extra kosten komt uit de reserves.

Vertraging

Dat de klus aan de onderdoorgang zo uit de hand liep, had volgens de wethouder meerdere oorzaken. De belangrijkste reden was het stilleggen van het werk door Prorail, omdat de stabiliteit van de spoordijk in het geding was. Daarnaast bleek er een extra toestroom van grondwater, wat zorgde voor vervuiling door in de grond aanwezige stoffen.

Ook moesten de damwanden op een andere manier worden aangebracht. Daarnaast moest de planning worden aangepast vanwege de busdienstregeling.

Adank noemt het in de raadsbrief 'zeer complex werk', waarbij veel factoren van invloed zijn geweest op de uitvoering. "Ook factoren die niet direct door beide partijen beïnvloedbaar zijn geweest en waar vooraf geen rekening mee kon worden gehouden, zoals de verzakkingen aan het spoor."

Oplevering

De spoorwegonderdoorgang werd 27 mei 2016 opgeleverd. Met de werkzaamheden werd in januari 2015 begonnen. Oorspronkelijk zou het werk in 2015 klaar moeten zijn.