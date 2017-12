Breda ontwikkelt Talentencentrum voor topsport

Gemeente en ROC West-Brabant gaan hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Breda investeert 13,8 miljoen in het talentencentrum voor top- en breedtesport. Doel is dat het talentencentrum er medio 2020 is.

Onderzoek wijst uit dat er behoefte is aan een multifunctioneel sportcomplex voor zowel talentontwikkeling als breedtesport.

Gemeente Breda en ROC West-Brabant sluiten de samenwerkingsovereenkomst om de afspraken over zaalhuur, gronden en gebruik vast te leggen. De gemeente past het bestemmingsplan aan en maakt een voorlopig ontwerp. Uitganspunten bij de bouw zijn duurzaamheid.

Begroting

De benodigde middelen zijn in de Begroting 2018 van de gemeente voorzien. Komend voorjaar moet helder worden of een plusvariant met een indoor atletiekhal erbij haalbaar is.

Hiervoor is verder onderzoek nodig in samenspraak met verenigingen en maatschappelijke partners. Komende maanden verkent de gemeente ook de interesses van sportbonden en andere relevante partners in de sport.