Advocaat wil vrijspraak oud-directeur Laurentius

Volgens hem heeft Vermeulen zich niet schuldig gemaakt aan oplichting.

Het Openbaar Ministerie eiste 3,5 jaar gevangenisstraf tegen Vermeulen. In de periode 2006 - 2011 zou hij hebben gehandeld in strijd met het belang van de woningcorporatie.

Dat laatste zou onder meer gebeurd zijn bij de aankoop van de Brouwhof aan de Ceresstraat. Daar kocht Laurentius van Wildhage BV, dat het pand op dezelfde dag had verworven voor een lager bedrag.

Oplichting

Het OM stelde dat Laurentius ook zelf dat pand had kunnen kopen en had kunnen ontwikkelen en dat Vermeulen zich hier schuldig maakte aan oplichting. "Maar dat klopt niet. Laurentius had in het ondernemingsplan staan dat het zelf geen planontwikkeling zou doen. Dit was dus volgens afspraak," aldus de advocaat Ronald Drenth.

Drenth stelt ook dat de andere bewering van van Openbaar Ministerie niet houdbaar is. “Er wordt beweerd dat er geen werk is verricht voor het geld dat Wildhage verdiende aan de transactie. Uit onderzoek van de politie blijkt het tegendeel. Veel werk gebeurt bovendien in het voortraject. De aankoop zelf was jaren daarvoor, het passeren van het pand volgt daarna. De waardesprong die dan bij de notaris naar voren komt dus is goed verklaarbaar."

Crisis

Dat Laurentius door het handelen van Vermeulen in zwaar weer is gekomen, bestrijdt Drenth. "Een beleidswijziging van de overheid in 2011, midden in crisis, maakte dat de corporatie niet meer kon lenen. Het was teveel tegelijkertijd. Daardoor is Laurentius in zwaar weer gekomen, niet door mijn client."

De uitspraak is 1 februari.