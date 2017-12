Priesters Breda krijgen boete van 1,8 miljoen voor seksueel misbruik

Breda Fors lagere straf in hoger beroep voor gewapende daders plofkraak Breda Vier Nederlanders die in 2015 in België tijdens een achtervolging door de politie schoten met een kalasjnikov, zijn in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar celstraf. De rechtbank in Turnhout legde vorig jaar aan drie van hen twintig jaar cel op voor poging tot moord.