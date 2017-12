Inbrekers op heterdaad betrapt in woning Laagerf

Het gaat om twee mannen van 41 en 27 jaar. Uit verder onderzoek bleek dat de 41-jarige man ook een woninginbraak in Prinsenbeek had gepleegd. Hij is vastgezet.

Agenten surveilleerden donderdagavond 7 december in de Haagse Beemden. Zij kregen zicht op twee bekenden vanwege eerdere inbraken. Het duo forceerde een zijraam van de woning aan het Laagerf, waarna de voordeur van binnenuit werd vergrendeld.

Uit de woning werd onder meer een laptop gestolen. De twee mannen werden vervolgens op de Scherpenakker op de fiets aangehouden.

De 41-jarige verdachte gaf toe dat hij in het weekend van 25 en 26 november ook had ingebroken in een woning in Prinsenbeek in de wijk Moleneind. Ook daar was hij met de fiets heen gereden. Hij brak de voordeur open en nam onder meer een laptop en fototoestel mee. De laptop is inmiddels teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.

De man werd voorgeleid aan de rechtercommissaris en is in bewaring gesteld. De 27-jarige verdachte is in afwachting van verdere vervolging weer op vrije voeten.