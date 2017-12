Oud-CDA'ers Els Groeneweg en Peter Elbertse starten nieuwe partij

De beweging wil een nieuwe open bestuursstijl in Breda. Ook zegt Volmondig Ja te streven naar 'meer zeggenschap en invloed van de burgers en ‘een politiek die boven alles een gemeenschappelijk belang dient.’

Wie op de kandidatenlijst komen en wie de lijsttrekker wordt is nog niet bekend. "Dat maken we in januari bekend", aldus Peter Elbertse. De nieuwe beweging heeft naar eigen zeggen zo’n zeventig mensen die zich nu inzetten.

De belangrijkste doelstelling voor Volmondig ja is verandering teweeg brengen, volgens Elbertse. "En dan vooral een andere bestuursstijl tot stand brengen. In hoeverre je daarin slaagt, hangt natuurlijk af van het aantal zetels dat je weet te veroveren."

Lijst Elbertse/Groeneweg

Elbertse en Groeneweg stapten eerder dit jaar uit het CDA. Samen zitten ze nu in de raad als Lijst Elbertse/Groeneweg. Dat blijft ook tot de verkiezing zo.

Het duo was het niet eens met de koers van de partij. "Bij ons ontbreekt het vertrouwen om ook in de nabije toekomst ons werk binnen het CDA Breda op vruchtbare wijze vorm te geven", lieten zij weten in een verklaring.

Aanpak

De aanpak die Volmondig Ja voorstaat verschilt van de huidige manier van werken. "Nu komt er na de verkiezingen een coalitieakkoord waarin alles wordt vastgelegd. Dat willen wij niet. Wij willen een raadsbreed akkoord over thema’s voor de komende vier jaar."

Elbertse refereert aan zijn eigen ervaring. “Ik heb als lid van de coalitie en als lid van de oppositie in de raad gezeten. Als lid van de coalitie moet je vier jaar op je handen zitten”, merkte hij.

"We willen politiek bedrijven op inhoud, een constructieve dialoog aangaan en oplossingsgericht samenwerken. En we omarmen de mondige burgers die zich mede verantwoordelijk voelen en zich inzetten voor de kwaliteiten van de stad en omliggende dorpen", aldus Elbertse.