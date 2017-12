Kunstbeurs ART Breda komt de komende drie jaar op Breepark

Dat laat directeur Erik Hermida van ART Breda weten. ART Breda week in dit jaar op het laatste moment uit naar het pand van het voormalige Breda’s Museum aan de Parade omdat de hal, naar oordeel van de organisatie, nog niet geschikt was voor de beurs.

Inmiddels hebben de partijen elkaar weer gevonden. "We zijn er helemaal naar tevredenheid uit", zegt Hermida. Ook Breepark is blij met de komst van de beurs.

De directeur van de beurs nam tijdens de Love & Marriagebeurs een kijkje en constateerde dat de hal er klaar voor is. "Ik weet dat als we er morgen terecht zouden moeten, dat dat kan. Het is goed om te zien hoe het werkte met het traffic van het publiek en parkeren."

Standhouders

De beurs vindt in 2018 plaats van 18 tot en met 22 april. "Vijf dagen in plaats van negen dagen, dat kan prima met de twintigduizend bezoekers die we verwachten", geeft de directeur aan.

Voor de standhouders is dat ook beter, vertelt hij. "Dat is makkelijker te combineren met het openhouden van de eigen winkel."

Alternatief

ART Breda vond de eerste drie keer in Breda plaats op het Chasséveld, in tijdelijke hallen. "Daarvoor kozen we destijds omdat er geen alternatief was. Als de hal er was geweest, dan hadden we daar meteen voor gekozen. We verheugen ons nu op de eerste editie op Breepark. Nu kunnen we weer jaren verder."