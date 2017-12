De maatregel is de laatste uit een reeks van landelijke Arriva-plannen. Een toename aan overvallen op bussen van Arriva, zorgde ervoor dat de vervoerder stapsgewijs het contant betalen in bussen stopte.

In eerste instantie was het vanaf 1 maart 2017 na 19.00 uur niet meer mogelijk om in Breda in bussen contant te betalen. Vanaf vrijdag is het in heel Noord-Brabant niet meer mogelijk om contant te betalen.