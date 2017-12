Aanklacht tegen verdachte in onderzoek overleden baby Breda afgezwakt

Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie donderdag donderdag laten weten.

Het jongetje van zeven maanden oud werd op zondag 19 november in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen en overleed een dag later. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend.

Volgens de rechtbank in Breda was er eerder al een rechtszaak geweest over de thuissituatie van het kind. De jonge ouders en hun kindje stonden onder toezicht van een jeugdzorgorganisatie. De begeleiding van het gezin werd verzorgd door de William Schrikker Groep. Het jongetje was eerder voor langere tijd uit huis geplaatst geweest maar de reden voor het toezicht en de begeleiding is niet bekend.

De dood van de baby is gemeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die nog bekijkt welke vervolgstappen nodig zijn.