'Burgemeester Breda niet bevoegd voor sluiting Corner Club'

Er is geen verband tussen de overtreding en het café, zo oordeelt de rechter. De gevonden drugs waren weliswaar niet alleen voor eigen gebruik, maar het was niet de bedoeling om deze in of vanuit het café te verstrekken.

De man die de drugs op zak had gaf tijdens een eerdere zitting aan dat de drugs bestemd waren voor zijn vrienden voor een feestje bij hem thuis. De burgemeester stelde dat uit deze verklaring blijkt dat de drugs niet bestemd waren voor eigen gebruik, maar voor het verstrekken aan anderen. Daar ging de rechter niet mee akkoord.

Afgelopen maart viel de politie de Corner Club binnen vanwege vermoedens van wapens en drugs in het pand. Hier werden zeven mensen aangehouden voor witwassen en drugshandel. Ze hadden drugs, veel contant geld of kostbare sieraden bij zich. Er werden twee auto's in beslag genomen.