Breda ontvangt prijs voor toegankelijke binnenstad

Volgens de organisatie van het congres is Breda een voorbeeld van samenwerking tussen ondernemers, horeca, hotels, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en de gemeente Breda op het gebied van toegankelijkheid voor gehandicapten.

De prijs werd woensdagmiddag in de Jaarbeurs Utrecht in ontvangst genomen door Wilbert Willems, voorzitter van het Platform Breda en door Miriam Haagh, wethouder Zorg en Welzijn.

"Deze bijzondere prijs betekent een mooie erkenning voor de verbindingen die we in Breda gelegd hebben", zegt Willems. Juist die verbindingen zijn de kracht van de Bredase aanpak, volgens Miriam Haagh: "De lijnen in Breda zijn kort. En alle relevante partijen zijn aangehaakt."

De Broeder Tuck Award is een eerbetoon aan Jeroen Zwart, ook wel Broeder Tuck, van het actiecomité 'Terug naar de Bossen'. Zwart heeft als ervaringsdeskundige en voorvechter veel betekend in het gesprek rondom toegankelijkheid in Nederland. Zwart is ernstig ziek en heeft naar verwachting niet lang meer te leven.