Breda wint prijs voor beste binnenstad van Nederland

De Brabantse stad heeft donderdag de Award gewonnen ten koste van Arnhem.

“Breda laat zien dat de bezoeker zich welkom voelt binnen de gezellige Brabantse stad”, aldus de vakjury, die vooral enthousiast is over de veelzijdigheid van de Bredase binnenstad, zowel op het gebied van functies als op het gebied van mobiliteit. “De stad kan vrijwel iedere doelgroep moeiteloos bedienen en kan zowel met de auto, de fiets, het openbaar vervoer als de boot bezocht en ontdekt worden.”

De jury is positief te spreken over de beleving in de binnenstad. “De beleving in de binnenstad wordt nog extra kracht bijgezet door de initiatieven op het gebied van digitalisering. Voorbeelden hiervan zijn de mooie city app, QR-codes door de hele binnenstad en de digitale tour door de binnenstad. De binnenstad weet zich op het gebied van digitalisering te onderscheiden van andere steden.”

Vernieuwd

De gemeente stelde zichzelf kandidaat met allerlei stakeholders en ondernemers in de stad. Volgens Marjolein Dikmans van initiatiefnemers Binnenstadmanagement gaat het niet per se alleen om die inschrijving en de weg naar de finale, maar ook om wat er allemaal vernieuwd is in Breda.

"Het komt ook vooral door hoe de stad zich ontwikkeld heeft met het nieuwe treinstation, Hotel Nassau, Vlaszak en allerlei plekken in de binnenstad die flink verbeterd zijn", aldus de woordvoerster.

Samenwerking

Burgemeester Paul Depla noemt de behaalde titel 'het resultaat van de samenwerking tussen bewoners en ondernemers.'

Breda heeft de prijs in 2009 ook al eens gewonnen. Huidige opponent Arnhem wist in 2007 de award in de wacht te slepen. Tijdens de vorige verkiezing kwam Rotterdam als winnaar uit de bus.

De verkiezing van Beste Binnenstad wordt georganiseerd door het Platform Binnenstadsmanagement.