Provincie Noord-Brabant herdenkt dodelijke verkeersslachtoffers in Breda

Op labels aan de stoelen was informatie over het ongeval geplaatst: leeftijd, geslacht, vervoermiddel en oorzaak. Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit van Noord-Brabant en Boaz Adank, wethouder van de gemeente Breda, waren op de bijeenkomst aanwezig en gingen in gesprek met nabestaanden en aanwezigen. Tevens vroegen ze aandacht voor het belang van verkeersveiligheid.

In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat, en ook scholen gezamenlijk aan de verkeersveiligheid, onder het motto: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. De campagne stimuleert Brabanders alert te zijn in het verkeer. Dat is hard nodig, want in 90 procent van de gevallen komt een ongeluk door menselijk gedrag: niet opletten, rijden met alcohol of bijvoorbeeld door rood rijden.

Ook in andere provincies is zaterdag op deze manier stilgestaan bij verkeersslachtoffers tijdens de internationale herdenkingsdag