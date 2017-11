Twee mannen uit Breda aangehouden na vondst drugs in auto en woning

Breda Provincie Noord-Brabant herdenkt dodelijke verkeersslachtoffers in Breda In Breda is zaterdag stilgestaan bij de 113 dodelijke verkeersslachtoffers die in 2016 in de gehele provincie Noord-Brabant te betreuren waren. Met 113 lege stoelen die in het stadspark Valkenberg stonden opgesteld, vroeg de provincie Noord-Brabant tijdens de internationale dag van de herdenking van verkeersslachtoffers aandacht voor veiliger verkeer.