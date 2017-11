Amphia Ziekenhuis stijgt naar plek 63 op lijst Ziekenhuis Top 100

Het Amphia scoort goed op het tijdig toedienen van medicijnen en het aantal operaties bij borstkanker of een voorstadium daarvan, zo is de lezen in de Ziekenhuis Top 100.

Toch waren er ook verbeterpunten te zien in de lijst. Het aantal patiënten dat tijdig gescreend wordt op hartritmestoornissen is relatief laag. Ook het aantal patiënten dat complicaties kreeg bij galblaasverwijdering was hoger dan gemiddeld.

Ranglijst

Het beste ziekenhuis van Nederland is het Ricas Beatrixziekenhuis in Gorinchem. De laatste op de lijst is het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.

Voor de ranglijst wordt gebruikt gemaakt van 36 criteria. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken.