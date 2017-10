Overzicht: Dit is er tijdens Halloween te doen in Breda

In Stada Stores wordt de zaterdagmiddag omgetoverd tot spooky middag. Kinderen kunnen er gratis suikerspinnen eten. Daarnaast is er een entertainmentprogramma en kunnen kinderen zich laten schminken uit kletterende schminkpotjes.

Het programma begint om 12.00 en eindigt om 16.00 uur. De entree is gratis.

Bij Stek worden zaterdagmiddag Halloween-pompoenen gemaakt. Samen met ‘opperheksen’ Babbe van Foodguerilla en Esther van TRASH Atelier worden de pompoenen verbouwd tot griezelige spoken of enge trollen.

Reserveren is niet verplicht, maar kom op tijd. Voor kinderen onder de 10 jaar is een volwassen begeleider verplicht. De kosten zijn 10,00 euro per persoon.

Bioscoop Kinepolis houdt vanaf 22.00 uur zijn eigen Mr. Horror’s Halloween Horror Show, wat bestaat uit een marathon van vier films.

De avond wordt afgetrapt met The Autopsy of Jane Doe, waarna Jigsaw als tweede volgt. Vervolgens zal Don’t Hang Up voorbijkomen en sluit It Stains the Sands Red de avond. Tickets zijn 24,50 euro per stuk.

Als vanouds wordt ook dit jaar weer op vossen gejaagd op de Parkhoeve in Breda-Noord. Kinderen kunnen met een stempelkaart vossen sparen. Jagers met een volle spaarkaart krijgen een beloning. Bezoekers worden opgeroepen om tevens in de meest originele kostuums te komen. Aan het eind van de avond worden tijdens de prijsuitreiking de winnaars bekend gemaakt.

Toegang is voor kinderen van 3 tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene.

In de Graanbeurs is zaterdagavond een 'Freakshow' voor de Bredase nachtbrakers. Op 28 oktober zit de avond vol met angstaanjagende muziek, duistere rituelen en enge Halloweenfiguren die zo lelijk zijn als de nacht.

Freaky Circus begint om 22.00 uur en duurt tot 4.00 uur. Een toegangskaartje kost 6,25 euro.