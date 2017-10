Acht jaar cel en tbs voor schutter caféruzie Breda

Volgens het gerechtshof zou de man in oktober 2013 na een ruzie hebben geschoten in een café in Breda.

Daarbij raakte een bezoeker van het drukbezochte café gewond, die in de buurt stond van het doelwit van de schutter. Het hof bevestigde met zijn uitspraak een eerder vonnis van de rechtbank in Breda, die in februari vorig jaar tot eenzelfde straf kwam.

Voorbedachten rade

Volgens het hof is bewezen dat de verdachte heeft geprobeerd beide slachtoffers met voorbedachten rade van het leven te beroven. "Ik wilde hem dood knallen. Ik haalde het wapen niet om in de lucht te schieten", zei hij in een van zijn verklaringen. Zijn tegenstander zou zijn dochter en moeder hebben bedreigd.

Toen de verdachte zijn opponent in het café zag, verliet hij de kroeg en keerde een half uur later terug met een doorgeladen vuurwapen in zijn broeksband. Hij schoot op degene met wie hij ruzie had, maar raakte een omstander in het bovenbeen.