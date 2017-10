Meer dan 175.000 euro aan boetes in Breda voor rijden met mobiel in hand

Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus, gebaseerd op CJIB-cijfers.

In totaal zijn er in Nederland voor 13,5 miljoen aan boetes afgerekend voor het autorijden met een mobiel in de hand. Door heel het land heen werden ongeveer 60.000 boetes uitgeschreven. Dit aantal is in een jaar tijd met bijna 80 procent gestegen.

In de stad Breda is het aantal boetes van 343 (2015) naar 771 (2016) gegaan. Een jaar daarvoor, in 2014, was het aantal boetes aanzienlijk hoger, namelijk 825.

De meeste boetes voor met een smartphone in de hand autorijden werden uitgedeeld in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht.