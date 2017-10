Automobilist uit Breda zesde keer aangehouden zonder rijbewijs

In het afgelopen jaar is de man al twee keer eerder betrapt op het hetzelfde feit, in 2016 is hij drie keer voor rijden zonder rijbewijs aangehouden.

Politieagenten zagen de man rond 3.45 uur rijden op de Haagweg in Breda. Zij gaven hem vervolgens een stopteken, omdat ze de auto herkenden. Deze stond vaak fout geparkeerd.

Vervolgens bleek de bestuurder niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. De agenten hebben hem hiervoor aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen, net als de vorige twee keren. Het voertuig is niet verzekerd.