Margreet de Heer eerste 'Stripmaker des Vaderlands'

Dat is donderdag bekendgemaakt in boekhandel Grand Theatre in Breda.

AaStrips schreef een verkiezing uit een aantal genomineerden uit, waarin 3500 mensen hun stem uitbrachten. De winnares werd donderdag bekendgemaakt in opmaat naar een stripfestival in Breda.

Margreet de Heer (1972) maakte onder meer het stripboekje 'How To Get Over Your Ex?' en de 'Kinderleed Komix' . Ze publiceerde verder in Yes, Flo, Zij aan Zij, nrc.next en Trouw. De Heer mag zichzelf voor drie jaar Stripmaker des Vaderlands noemen.

"Ik vind het fantastisch dat ik nu de Stripmaker des Vaderlands ben. Ik kijk er enorm naar uit om op deze manier de stripwereld te vertegenwoordigen en om leuke projecten rondom strips op te zetten." Laat De Heer in een reactie weten.