Oplichters duperen opnieuw bejaarden met babbeltruc in Breda

Dat meldt de politie.

Afgelopen dinsdag werd een 59-jarige vrouw in de Schuurkerkstraat slachtoffer van twee babbeldieven. De vrouw had eerder die dag boodschappen gedaan bij de supermarkt in de Pastoor van Spaandonkstraat.

Onderweg naar huis werd in de Schuurkerkstraat de weg naar het ziekenhuis gevraagd aan de vrouw. Ze duwden haar om haar af te leiden en kreeg direct een landkaart onder haar neus. Daardoor beroofden ze haar ongemerkt van haar portemonee in de met daarin haar pinpas.

Tweede babbeltruc

Op dezelfde dag is in een woning aan de Tuinzigtlaan een 72-jarige vrouw bestolen door man die zich voor deed als monteur. Kort voordat de dader voor de deur stond, werd de bejaarde vrouw gebeld door iemand die de komst van de zogenoemde monteur aankondigde. De geloofwaardigheid van dit verhaal was aannemelijk, omdat monteurs in de straat van het slachtoffer aan het werk waren aan de waterleiding.

Nadat de vrouw de man binnen liet, wist hij haar af te leiden waardoor een tweede verdachte geld en de pinpas van het slachtoffer wist te stelen. Vervolgens werd de vrouw gebeld door iemand die beweerde van de politie te zijn en haar informeerde over de gestolen pinpas, die zij nog niet had opgemerkt. Daarnaast vroeg hij om de pincode van de pas.

De politie doet onderzoek naar beide zaken. Getuigen die de dieven hebben gezien, worden opgeroepen zich te melden.