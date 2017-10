Bredanaar verkozen tot meest inspirerende Nederlander met beperking

De winnares kreeg een Gouden Venus van Milo en tienduizend euro bij haar prijs, die ze gaat besteden aan haar eigen goede doel.

Van de honderd genomineerden is Başar door het publiek en de vakjury gekozen. In totaal werden 22.000 stemmen uitgebracht. De prijs werd dit jaar voor de tweede keer uitgereikt.

Autisme

Başar (1986) is van Nederlands-Turkse afkomst en kreeg op 21-jarige leeftijd de diagnose klassiek autisme. Ze zet zich in voor de acceptatie en participatie van mensen met autisme over de hele wereld. In haar boeken doet ze openhartig verslag van haar leven.

Naast haar werk bij de gemeente Breda is ze ambassadeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Ze was te zien in verschillende documentaires en tv-programma’s en is ook een veel gevraagd professioneel spreker.

Canada

De Gouden Venus van Milo kon Birsen niet persoonlijk in ontvangst nemen. Tijdens de uitreiking zat zij in Canada, waar zij op het wereldautismefestival spreekt. Een goede vriend nam de prijs in ontvangst. Via Facetime en beeldschermen kwam het nieuws tijdens de uitreiking nog tot haar. Birsen was zichtbaar verrast.

"Ik ben ontzettend blij. Natuurlijk vond ik het spannend. Maar ik ben bezig met meer bekendheid te krijgen voor autisme en daardoor meer begrip te kweken. En nu kan ik er niet meer mee ophouden."

2016

Ze is de opvolgster van Roos Prommenschenkel, die in 2016 de prijs won. Zij zet zich in voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking.