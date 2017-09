Brabant presenteert lijst met Van Gogh Monumenten

De betrokken gemeenten zullen op 30 oktober een convenant tekenen om het erfgoed te beschermen.

Vincent van Gogh is geboren in Zundert. Hij woonde onder meer in Etten-Leur en Nuenen en ging in Tilburg naar school. De precieze plekken die in een monumentenhandboek worden opgenomen, zijn nog niet bekend.

Logische plaatsen die op de monumentenlijst zullen komen zijn de pastorieën in Zundert en Nuenen waar Van Gogh met zijn familie heeft gewoond, zei directeur Frank van den Eijnden van de stichting Van Gogh Brabant maandag.

Werelderfgoedlijst

Op basis van dezelfde criteria is het de bedoeling dat er in Nederland, België en Frankrijk nog meer Van Gogh Monumenten worden aangewezen. "Een plek op de werelderfgoedlijst van Unesco is voor de initiatiefnemers de ultieme kroon op het werk", aldus Van den Eijnden.