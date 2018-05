Willemstraat weer open voor verkeer; station volgende week opgeleverd

Ook de promenade in het midden van de straat is open voor voetgangers. Daar loop je in haast Parijse grandeur tussen de klassiek ogende lantaarnpalen door naar de Willemsbrug, die al eerder geheel in stijl werd afgerond. Wat ontbreekt zijn de bomen in de straat, die de groene loper groen maken. Die worden naar verwachting de komende weken geleverd en geplaatst.

Gelijktijdig is duidelijk dat het station ook binnen nu en een week in zijn geheel wordt opgeleverd aan de eigenaren. Dat betekent dat op afrondend werk na de bouwers op weg gaan naar hun volgende bestemming. In het enorme pand moeten nog winkels en horeca hun plek vinden aan de centrumzijde. Kort na de oplevering gaat ook de bewaakte fietsenstalling aan die kant van het station open. De officiële opening staat gepland voor 8 september, waarna het weekend in het teken staat van een openingsfeest.