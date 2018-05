NAC geeft KNVB opnnieuw uitleg over biergooiende supporters

NAC ontving eerder al een boete van 7.500 euro voor op het veld gegooide biertjes. "We spreken de supporters hier al langere tijd op aan door ze erop te wijzen dat het de club schaadt", aldus woordvoerder Perry Hendriks. Toch gebeurt het weer. "Terwijl we nog steeds in de voorwaardelijke periode zitten en de KNVB dus een boete kan opleggen of verhogen."

Volgens Hendriks is het simpel: "Bier is om op te drinken." Wie toch meent te moeten gooien weet zich gewaarschuwd. "We verhalen de boetes op de daders." De aandacht die NAC eraan heeft gegeven de afgelopen tijd, werkt wel. "Tijdens NAC-Go Ahead spraken supporters de gooiers erop aan. De sociale controle is groot op de tribune."

Bovendien, besluit Hendriks, de gooiers treffen vooral hun collega-supporters. "De meesten overschatten hun gooiarm en doen hun biertjes bij supporters voor hen in de nek belanden."