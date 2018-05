Politie pakt autodieven dankzij snel afsluiten uitvalswegen

Het duo had enkele minuten daarvoor een rode auto gestolen.

De eigenaresse ontdekte dat haar auto in de Rozenstraaten was gestolen en informeerde direct de politie. In- en uitvalswegen in de omgeving werden door agenten op strategische plaatsen dichtgezet. Kort daarna werd de gestolen auto gesignaleerd.

De twee verdachten zijn na hun arrestatie in de cel gezet. Het gaat om een 40-jarige man uit Breda en een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De gestolen auto werd in beslag genomen.