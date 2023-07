Wat is het doel van de migratiedeal? De te nemen maatregelen moeten ervoor zorgen dat mensenhandelaren en -smokkelaars worden aangepakt en de Tunesische grensbewaking wordt versterkt. Tunesië kan het geld van de deal verder gebruiken voor digitalisering, duurzame energieprojecten en modernisering van het onderwijs.

Han Entzinger is emeritus hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en ziet dat de deal voor- en nadelen heeft.

"Ik denk dat het verstandig is om met de herkomstlanden van migranten deals te maken die verder gaan dan alleen het tegenhouden van migranten", zegt Entzinger. "Tegenhouden is eenzijdig. Je kunt ze een zak geld geven, maar in dergelijke landen spelen structurele problemen met arm en rijk. Dus als je die landen hulp kunt aanbieden in meer vormen dan alleen geld, zou dat bij kunnen dragen aan structurele vooruitgang."

Toch heeft Entzinger ook twijfels, want de Tunesische regering staat niet te boek als het blakende lichtpunt van democratie. "Tunesië is niet bepaald een democratisch land. Je kunt mensen alleen terugsturen naar landen waar ze veilig zijn. Als je ziet wat er in Tunesië gaande is en hoe ze omgaan met mensen uit landen ten zuiden van de Sahara... dat is bepaald niet netjes."

Entzinger hoopt dat soortgelijke deals gesloten kunnen worden met andere landen. "We hebben eindelijk een verdrag dat als voorbeeld kan dienen. Ik hoop dat dit aanleiding is om het migratiebeleid in Europa eens goed op zijn kop te zetten."

"We hebben de landen om verdragen mee te sluiten ook niet voor het uitkiezen. Als je wilt voorkomen dat mensen zich met gammele bootjes over zee wagen en daarmee het draagvlak voor immigratie verspelen, moet je soms maatregelen nemen die tegen je geloof ingaan."

Dit is geld besteden aan een verschuiving van het probleem, niet een oplossing.

Marlou Schover, hoogleraar

Marlou Schover is hoogleraar Migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ze ziet dat een soortgelijke deal in 2008 al niet werkte.



"Als je kijkt naar het verleden, dan heeft de deal met Libië tussen Berlusconi en Kaddafi ook niet geholpen", vertelt Schover.

"Het aantal migranten vanuit Libië daalde toen van 40.000 naar 4.000. Dan kun je zeggen: dit is effectief. Maar via een andere route over de oostkant van de Middellandse Zee steeg het aantal migranten met exact hetzelfde aantal. Toen is er 5 biljoen euro besteed aan een verschuiving van het probleem en niet aan een oplossing."

"Mensen zullen blijven proberen te migreren", zegt Schover. "Wie door Tunesië wordt tegengehouden aan de rand van de woestijn, sterft nu daar in plaats van op de Middellandse Zee."

Opvang in de regio is volgens Schover een oplossing. Maar daarin wordt aanzienlijk minder geïnvesteerd dan vroeger. Het budget voor ontwikkelingshulp in Nederland is teruggeschroefd van 0,8 procent naar 0,65 procent van het bruto nationaal product. "Een groot deel van het budget gaat naar het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers red.). Geld bedoeld voor ontwikkelingshulp blijft dus hier hangen."

De EU is vanaf nu net zo verantwoordelijk als Tunesië.

Martijn van der Linden, VluchtelingenWerk Nederland

Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk Nederland is ook kritisch.

"We maken ons grote zorgen over wat deze deal teweeg gaat brengen. Ook bij eerdere migratiedeals, zoals met Libië, is dit op afschuwelijke wijze misgegaan", zegt Van der Linden.

"Niet iedereen die nu via Tunesië naar Europa reist is af te schrikken met grensbewaking. Zeker iemand die moet vluchten voor oorlog of vervolging heeft geen keuze. De enige manier om hen af te schrikken is door als land zelf net zo erg te worden als het gevaar waar zij voor op de vlucht zijn. Met een deal als deze besteedt Europa dit vuile werk uit. Maar de EU is vanaf nu net zo verantwoordelijk voor wat daar met vluchtelingen en migranten gebeurt als Tunesië zelf."

"Het sluiten van dit soort migratiedeals betekent het afbreken van het principe van internationale vluchtelingenbescherming. Uiteindelijk leidt dit tot een domino-effect van sluitende grenzen tot vluchtelingen nergens meer naartoe kunnen."

Van der Linden stelt dat de deal symboolpolitiek is dat gevierd gaat worden als een politiek succes. "Deze deal is voor de bühne. Maar op de lange termijn gaat dit niet voorkomen dat mensen Europa weten te bereiken. Wij zijn geen eiland in het midden van de oceaan, Europa is niet af te sluiten."

Mensenrechten staan niet centraal in deals.

Marjon Rozema, Amnesty International

Marjon Rozema is woordvoerder van van Amnesty International.

"Je kunt hier van tevoren al zien dat mensenrechten geschonden gaan worden", zegt Rozema. "Dat de EU dan toch een deal sluit met een land waar het regime mensen dumpt in de woestijn en daar aan hun lot overlaat, is bizar."

"De EU laat zien dat mensenrechten niet centraal staan wanneer er akkoorden gesloten worden. Blijkbaar is er niets geleerd van de mensenrechtenschendingen bij deals in het verleden."

Amnesty verwacht dan ook geen groot succes met deze deal. "De voortekenen zijn niet gunstig. Als je nu al ziet wat president Kais Saied heeft bewerkstelligd met het ophitsen van zijn bevolking tegen zwarte migranten, dan is dat niet positief. Een akkoord met zo'n leider belooft weinig goeds."

Geheel tegen dergelijke deals is Amnesty niet, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. "Je kunt wel afspraken maken met landen, maar dan moet je mensenrechten wel centraal stellen. Dat is nu niet het geval. Bovendien profiteren mensensmokkelaars. Zolang er geen legale migratie routes zijn, blijven vluchtelingen en migranten op mensensmokkelaars rekenen. Bovendien valt het nog te bezien hoe de EU en Tunesië mensensmokkel gaan aanpakken."