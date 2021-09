De Britse migratiedienst gaat mogelijk binnenkort boten met migranten op het Kanaal terugsturen. Daartoe zou de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel opdracht hebben gegeven. Britse media melden dat de grenswacht geïnformeerd is over het plan en dat medewerkers al worden getraind om mensen op zee terug te sturen.

Het is onduidelijk of de plannen ook voorschrijven dat migranten worden geholpen bij hun terugkeer naar de Franse kust, of dat de bootjes uit de Britse wateren worden geweerd en aan hun lot worden overgelaten.

Patel had dinsdag nog overleg met haar Franse ambtsgenoot Gérald Darmanin. De bewindsvrouw schreef op Twitter dat "resultaten leveren en oversteken tegengaan prioriteit heeft voor de Britten".

In een uitgelekte brief in handen van Britse media schrijft Darmanin dat hij het plan juist gevaarlijk vindt. Hij stelt dat het beschermen van mensenlevens op zee belangrijker is dan migratiebeleid. Ook zou het plan de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk verstoren.

Aantal bootmigranten richting VK toegenomen

De afgelopen maanden heeft het VK een grote toestroom van bootmigranten uit Frankrijk gezien. In augustus werd nog een dagrecord gebroken toen 828 mensen verspreid over dertig kleine boten probeerden de oversteek te maken.

De Franse en Britse ministers van Binnenlandse Zaken maakten in juli nog nieuwe afspraken over maatregelen tegen illegale migratie. Zo gaat Frankrijk fors meer politie inzetten om stranden te controleren.

Het VK heeft Frankrijk ruim 60 miljoen euro toegezegd om illegale migratie te voorkomen. Het VK wil zelf hogere celstraffen voor mensensmokkelaars en migranten invoeren om mensen te ontmoedigen het Kanaal over te varen.