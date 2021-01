Het kabinet haalt slechts twee minderjarige, alleenstaande vluchtelingen uit Griekenland naar Nederland. Wel komen er meer kwetsbare gezinnen met kinderen deze kant op dan eerder was afgesproken. Dat laat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol dinsdag aan de Tweede Kamer weten. In totaal gaat het om 57 kinderen en 43 volwassenen.

Na de verwoestende brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria van vorig jaar, werd in de coalitie een deal gesloten om honderd slachtoffers van de brand hierheen te halen. Het ging daarbij om vijftig alleenstaande vluchtelingen jonger dan veertien jaar en vijftig vluchtelingen in gezinnen. Maar volgens Broekers-Knol waren deze alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) moeilijk te vinden.

"Het is gebleken dat de amv's tot en met veertien jaar en tevens afkomstig uit kansrijke landen nauwelijks beschikbaar zijn voor herplaatsing vanuit Griekenland", schrijft de staatssecretaris. "Voorkomen moet worden dat alleenstaande kinderen naar Nederland worden gehaald waarvan de kans reëel is dat zij na het doorlopen van de asielprocedure niet in aanmerking komen voor een vergunning en uiteindelijk moeten terugkeren naar hun herkomstland."

Ook zaten lang niet alle vluchtelingen die naar Nederland komen ten tijde van de brand in het kamp op het eiland Lesbos. "Negen gezinnen, van in totaal 45 personen, hebben op enig moment in Moria verbleven", schrijft de bewindsvrouw.

In december kwamen 49 mensen in gezinsverband naar Nederland. Van hen verbleef een deel op andere Griekse eilanden zoals Chios, Samos, Kos en Leros.

Druk op het kabinet nam toe

In kamp Moria zaten tijdens de brand dertienduizend personen, terwijl er slechts plek was voor drieduizend mensen. Na de brand raakten tienduizenden mensen dakloos.

Nadat beelden van de brand in Moria de wereld waren overgegaan en landen als Frankrijk en Duitsland hadden besloten vluchtelingen op te nemen, nam de druk op het Nederlandse kabinet toe. Broekers-Knol beloofde uiteindelijk honderd vluchtelingen naar Nederland te halen. Het aantal vluchtelingen dat in 2021 zou worden opgenomen, werd met honderd verminderd.

Enkele oppositiepartijen hadden het kabinet gevraagd vijfhonderd alleenstaande kinderen op te vangen.