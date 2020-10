De Griekse autoriteiten zijn volgens de Europese Commissie een onderzoek begonnen naar beschuldigingen over de Griekse kustwacht, die op gewelddadige wijze boten met asielzoekers zou wegsturen.

Volgens een woordvoerder is het dagelijks EU-bestuur "zeer bezorgd" over de reportages van onder meer Der Spiegel en Bellingcat over de zogenaamde pushbacks, waarbij de Europese grens- en kustwacht Frontex niet zou ingrijpen.

De commissie verwacht een diepgaand onderzoek naar de beschuldigingen, zei de woordvoerder. Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) heeft over de kwestie contact gehad met de leiding van Frontex.

Ook roept Brussel de Grieken op de Europese asielwetgeving en de fundamentele rechten van asielzoekers na te leven.

Griekse grenspolitie kwam eerder in opspraak vanwege incidenten

In mei kwam de Griekse grenspolitie ook in opspraak vanwege een schietincident aan de Grieks-Turkse grens. Der Spiegel, Bellingcat en het datajournalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) berichtten toen dat er gewonden en mogelijk een dode waren gevallen.

Dit zou gebeurd zijn nadat honderden vluchtelingen en migranten door Turkije naar de grens waren gedirigeerd. Er waren op dat moment ook honderden Frontex-grenswachten aan de Griekse grens gestationeerd.