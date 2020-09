Het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is grotendeels verwoest, laat de Griekse onderminister van Migratie Manos Logothetis woensdagochtend weten. In het overvolle vluchtoord braken in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere branden uit. Duizenden migranten hebben het kamp inmiddels verlaten.

Over eventuele slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft vanwege de situatie een crisisberaad met zijn kabinet aangekondigd. Ook zijn er zorgen over een eerdere corona-uitbraak in het kamp.

De oorzaak van de branden is nog niet vastgesteld. De eerste berichten duiden erop dat op verschillende plekken in het kamp brandjes uitbraken, nadat de autoriteiten positief geteste personen hadden geprobeerd te isoleren.

Het Griekse persbureau ANA meldt dat een onbekend aantal migranten tegen deze isolatiemaatregelen in opstand kwam en uit protest brandjes begon te stichten. Brandweerlieden lieten aan persbureau AFP weten dat ze door een groep vluchtelingen werden tegengehouden en de hulp van de politie nodig hadden om de branden te kunnen blussen.

112 Ravage in vluchtelingenkamp Lesbos na verwoestende brand

Lesbos staat voor een gigantische opgave

In het kamp woonden zo'n dertienduizend vluchtelingen, terwijl er voor slechts drieduizend mensen plaats was. Velen van hen vluchtten woensdagochtend te voet richting de Griekse havenstad Mytilini, maar werden tegengehouden door de politie.

Een regeringswoordvoerder zei tegen de Griekse televisiezender ERT dat door het eiland de noodtoestand uitgeroepen wordt. Hij waarschuwde de eilandautoriteiten dat zij voor de "gigantische opgave" staan om alle dakloos geraakte vluchtelingen op te vangen.

Tot nu toe 35 besmettingen in Moria

Bovendien brengt de eerdere COVID-19-uitbraak extra risico's met zich mee. "Er zijn 35 positief geteste personen en die moeten worden opgespoord en geïsoleerd om een uitbraak onder de lokale bevolking te voorkomen", aldus de zegsman.

Het virus circuleert al sinds maart onder inwoners van het eiland, maar kon tot een week geleden buiten het vluchtelingenkamp gehouden worden. Dat veranderde toen op 2 september de eerste besmetting in Moria werd gemeld.

Lokale autoriteiten plaatsten het kamp al snel in quarantaine. Bijna niemand mocht Moria in of uit.

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen noemt deze lockdown "gevaarlijk", omdat het in het dichtbevolkte vluchtelingenkamp onmogelijk is om onderling voldoende afstand te houden.

Bewoners uit kamp Moria vluchtten de straat op. (Foto: Pro Shots)

Schrijnende leefomstandigheden in Moria

De leefomstandigheden in Moria waren schrijnend. Er kwamen in de afgelopen jaren steeds meer mensen vanuit Turkije aan in het kamp. Lesbos ligt vlak voor de Turkse kust.

Omdat het kamp zo overbevolkt raakte, was er een gebrek aan sanitaire voorzieningen, hygiëne en medische zorg. In de afgelopen weken kwam daar de zorg over het aantal toegenomen coronabesmettingen bij.

Hulporganisaties vragen de Europese Unie al maanden om vluchtelingen op Lesbos te evacueren en op te nemen.