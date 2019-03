De Europese Unie stopt vooralsnog met het redden van vluchtelingen op de Middellandse Zee. Italië wil niet dat schepen van de maritieme operatie Sophia opgepikte migranten op Italiaanse bodem afzetten zolang ze niet worden verdeeld over Europa.

Vertegenwoordigers van de EU-landen zijn overeengekomen dat Europa geen schepen meer levert aan de militaire operatie tegen mensensmokkel op de Middellandse Zee vanuit Libië.

De lidstaten kunnen nog protesteren, maar ingewijden verwachten dat ze er "tandenknarsend" mee zullen instemmen. Operatie Sophia zou komende zondag eindigen, maar is nu voor zes maanden verlengd met alleen vliegtuigen die mensensmokkelaars vanuit de lucht in de gaten blijven houden. Het enige wat ze dan kunnen doen is die informatie doorgeven aan de Libische kustwacht.

De operatie was opgezet om mensensmokkelaars af te schrikken. Sinds het begin in de zomer van 2015 hebben schepen van de missie zo'n 50.000 migranten opgepikt. Een Spaans en een Italiaans marineschip waren actief, naast vier vliegtuigen en een helikopter.

Sinds de populistische regering aan de macht is in Rome, voert Italië een hard anti-immigratiebeleid. Een van de weinige schepen die nu nog vluchtelingen kan oppikken op de Middellandse Zee is de Sea-Watch 3, een schip dat vaart onder Nederlandse vlag, maar eigendom is van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch. Momenteel ligt het schip in de haven van Marseille voor onderhoud.