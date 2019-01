De Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio heeft Nederland met een "diplomatiek conflict" gedreigd omdat Nederland weigert het reddingsschip Sea-Watch 3 aan te laten meren. Hij stelt in Italiaanse media dat Nederland verantwoordelijk is voor het schip met 47 migranten.

Het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, ligt sinds vrijdag voor de kust van Sicilië, maar mag daar vooralsnog niet aanmeren.

Dat de Sea-Watch 3 onder Nederlandse vlag vaart, noemt Di Maio "geen folkloristisch ding". Italië is volgens de vicepremier klaar voor een "diplomatiek conflict" met Nederland. Om dat standpunt kracht bij te zetten, zou Italië dinsdag bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens pleiten voor Nederlandse verantwoordelijkheid van het schip.

Maandag liet het Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid weten dat Nederland niet verplicht is om de Sea-Watch 3 aan te laten meren in een Nederlandse haven. "We hebben kennisgenomen van de situatie waarin Sea-Watch 3 zich op eigen initiatief andermaal heeft gemanoeuvreerd", stelde het ministerie in een verklaring. "Het is aan de kapitein van Sea-Watch 3 om in de nabijheid een veilige haven te vinden."

Sea-Watch 3 ligt in baai bij Sicilië

De Sea-Watch 3 heeft 47 migranten aan boord en ligt nu in een baai ten noorden van Syracuse, een stad in Sicilië. Het in 1972 gebouwde schip is van een Duitse hulporganisatie en staat in een Nederlands vlaggenregister geregistreerd als plezierjacht.

De organisatie waarvan de Sea-Watch 3 is heeft zichzelf als doel gesteld om vluchtelingen uit zee te redden en vervolgens veilige manieren te vinden om naar Europa te gaan. De Italiaanse regering kan zich niet vinden in dat beeld en vindt het schip onderdeel van mensensmokkel naar Italië.

Volgens Italië worden migranten voor de kust van Libië aan boord genomen en vervolgens 500 kilometer noordelijker als drenkeling aangeboden aan met name Italië.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!