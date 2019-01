De Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio wil de Nederlandse ambassadeur op het matje roepen, omdat het reddingsschip van Sea-Watch enige tijd voor de kust van Sicilië voor anker heeft gelegen. Het land wil niet nog meer migranten opnemen en wil dat Nederland actie onderneemt.

Sea-Watch 3 vaart onder de Nederlandse vlag, stelt de Italiaan vrijdag, en daarom moet het schip naar Rotterdam.

Er zijn op dit moment meer dan veertig migranten aan boord. Nadat het schip enige tijd voor de kust van de havenstad Syracuse in het zuidoosten van Sicilië had gelegen, besloot de burgemeester volgens Sea-Watch op donderdagavond dat het schip mocht aanmeren. Nu wil de organisatie dat de migranten daadwerkelijk aan land mogen.

Nederland is inderdaad vlaggenstaat van de Duitse ngo Sea-Watch, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid laat in een reactie aan NU.nl weten dat Nederland niet verplicht is om een veilige haven te bieden.

"We hebben kennisgenomen van de situatie waarin Sea-Watch 3 zich op eigen initiatief andermaal heeft gemanoeuvreerd", stelt het ministerie. "Het is aan de kapitein van Sea-Watch 3 om in de nabijheid een veilige haven te vinden."

Schip lag eerder weken voor Maltese kust

Eerder deze maand werd al bekend dat Nederland zes van de meer dan dertig migranten opneemt van Sea-Watch 3. Het gaat hier om andere migranten dan die nu op het schip zitten.

Sea-Watch 3 lag toen al weken voor de Maltese kust, omdat het schip nergens mocht aanmeren. Harbers benadrukte dat het bij die zes blijft en noemde het "een ad-hocoplossing".

Hij wil werk maken van de plannen die de Europese Commissie afgelopen zomer ontvouwde. Die moeten een structurele oplossing bieden.

Italië: 'Vorm van mensensmokkel'

De Italiaanse regering bestrijdt dat de schepen die voor de Libische kust te water geraakte migranten oppikken, daadwerkelijk aan hulpverlening of redding doen.

Het gaat volgens Rome om een vorm van mensensmokkel waarmee migranten van vlak voor de Libische kust in 'een reddingsschip' ruim 500 kilometer Middellandse Zee oversteken en in Italië aankomen.

De Sea-Watch 3 is van een Duitse hulporganisatie die de boot in een Nederlands vlaggenregister als plezierjacht heeft geregistreerd. De vereniging heeft als doel vluchtelingen uit zee te redden en zet zich in voor veilige manieren voor vluchtelingen om naar Europa te gaan.