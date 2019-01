Nederland neemt 6 van de 32 migranten op die door hulpschip Sea-Watch 3 uit de Middellandse Zee zijn opgepikt. Dat meldt staatssecretaris Mark Harbers van Migratie woensdag. Hij benadrukt dat het bij deze zes blijft.

Eerder op de dag zei premier Joesph Muscat van Malta al dat Nederland en zeven andere EU-landen migranten van Sea-Watch opnemen. De laatste weken lag het schip voor de Maltese kust omdat het nergens mocht aanmeren.

In totaal gaat het om 49 migranten. Nederland vroeg eind vorig jaar al verschillende landen rond de Middellandse Zee om een veilige haven te bieden aan Sea-Watch.

Harbers stelt dat dit "opnieuw een ad-hoc-oplossing is". Hij wil werk maken van de plannen die de Europese Commissie afgelopen zomer ontvouwde, die een structurele oplossing moeten bieden.

Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken), die zelf op Malta is, was "humanitaire nood" de reden om de migranten opvang te bieden. "Het is hier heel slecht weer", aldus de bewindsman. "Een groot aantal mensen op een schip in zo'n situatie, dat wens je niemand toe."

Grootste groep voor Kerst gered

De grootste groep van 32 mensen werd voor Kerst van de Middellandse Zee gered door de bemanning. Een ander schip, de Albrecht Penck, heeft zeventien mensen aan boord.

Hoewel de Sea-Watch 3 onder Nederlandse vlag vaart, was Nederland als vlaggenstaat niet verplicht een veilige haven te regelen.

Sea-Watch, een Duitse organisatie die migranten van zee redt, had eerder deze week laten weten dat er snel een oplossing moest komen. De situatie aan boord is nijpend en het schip dreigde donderdag in een storm te belanden.

Situatie aan boord is stabiel

Dat er nu een oplossing gevonden lijkt te zijn, noemt een woordvoerder "ontzettend goed nieuws". Sea-Watch gaat ervan uit dat de boot in de loop van woensdag mag aanleggen in Malta.

De situatie aan boord van het reddingsschip is volgens Sea-Watch stabiel. "Mensen werden wanhopiger door de onduidelijkheid en ze zijn uitgeput, maar ze hadden wel genoeg te eten en te drinken."

