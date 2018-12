De Britse en Franse autoriteiten gaan vaker patrouilleren om het groeiend aantal migranten dat met bootjes het Kanaal naar Engeland oversteekt tegen te gaan.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid heeft met zijn Franse collega Cristophe Castaner een gezamenlijk actieplan opgesteld. De twee spraken elkaar telefonisch, meldt de BBC.

Het plan gaat volgende week van start. Het moet onder meer georganiseerde smokkelbendes tegengaan en de gevaren van de oversteek onder de aandacht brengen bij migranten.

Sinds begin november hebben meer dan 220 migranten geprobeerd om het Kanaal over te steken naar Engeland. Zondagochtend kwamen nog zes Iraniërs aan op het strand bij Dover.

Franse autoriteiten hebben er zaterdagavond voor gezorgd dat er niet meer mensen de oversteek waagden, stelt de Britse omroep.

Momenteel vaart er één Britse patrouilleboot rond in de straat van Dover op zoek naar migranten op het water. Of de andere vier boten, die hetzelfde werk doen op de Middellandse Zee, worden teruggeroepen, is niet bekendgemaakt.

De toename in het aantal mensen dat via een bootje het Verenigd Koninkrijk in probeert te komen, is mogelijk toegenomen doordat er strengere controles zijn in het Franse Calais. Daardoor kunnen vluchtelingen minder makkelijk mee met een vrachtwagen of trein.

Castaner en Javid gaan in januari overleggen over verdere maatregelen.

Wonder dat er geen doden zijn gevallen

Veel van de mensen die de gevaarlijke oversteek wagen, komen in aanmerking voor asiel. Dat zegt een organisatie in de kustplaats Kent die vluchtelingen helpt. Er zouden veel Iraanse Koerden binnenkomen.

Volgens de organisatie is het een wonder dat er nog geen doden zijn gevallen. De migranten zitten vaak met veel mensen tegelijk in enorm kleine bootjes die niet tegen de golven zijn opgewassen. Ook hebben maar weinig mensen een reddingsvest aan tijdens de overtocht.

