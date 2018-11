Italië heeft het schip Aquarius, waarmee migranten op zee worden gered, in beslag genomen. Dit laat de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier Matteo Salvini dinsdag weten.

Italië heeft het schip in beslag genomen, omdat er illegaal afval zou zijn gedumpt. De Italiaanse tak van Artsen zonder Grenzen laat weten de actie te veroordelen.

Volgens de Italiaanse krant La Repubblica wordt het onderzoek naar het vaartuig geleid door een politiemacht die onder het ministerie van Economische Zaken valt. Aquarius zou 44 keer afval hebben gedumpt, dat mogelijk besmet was met ziektes. Het zou om een totaalgewicht van 24.000 kilo gaan.

Het vaartuig is op dit moment in Marseille. Aquarius zou daarmee alleen 'op papier' in beslag zijn genomen. De Italiaanse tak van Artsen zonder Grenzen noemt de actie een "aanval op de reddingspogingen" van het schip.

Italië heeft het schip eerder dit jaar meerdere malen geweerd, toen het vaartuig honderden migranten aan boord had. Zo mocht Aquarius in juni dagenlang niet in Italië aanleggen. Uiteindelijk werd het schip binnengehaald door Spanje.

