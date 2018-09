Vluchtelingen op reddingsschip Aquarius over landen verdeeld

Dat hebben bronnen rond de Maltese regering dinsdag verklaard. In een bericht op sociale media bedankt het reddingsschip Malta en Frankrijk.

De Aquarius was het laatste reddingsschip dat in dit deel van de Middellandse Zee actief was. Zondag werd bekend dat Panama de registratie van het vaartuig heeft geschrapt.

Panama zou een verzoek van de Italiaanse regering hebben ingewilligd. De Italianen hadden de eis bij Panama neergelegd, omdat het schip de opgenomen vluchtelingen niet terugbrengt naar hun landen van herkomst.

Aquarius is in juni en augustus meerdere keren geweigerd door Italië en Malta. Uiteindelijk lieten Spanje en Malta het schip aanmeren en werden de opvarenden verdeeld over EU-lidstaten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!