Oplossing gevonden voor migranten Italiaans kustwachtschip

Het was lange tijd onzeker wat er met de migranten zou gebeuren. Het schip van de Italiaanse kustwacht ligt sinds maandag in de havenstad Catania op Sicilië. Italië weigerde de mensen aan boord de toegang en eiste van andere EU-lidstaten dat ze migranten overnamen.

Dertien migranten die medische hulp nodig hadden, mochten het Italiaanse schip eerder op zaterdag verlaten. De overige 137 opvarenden, vooral Eritreeërs die asiel willen aanvragen, verkeerden nog lang in onzekerheid.

Italiaanse aanklagers onderzoeken intussen of minister en vicepremier Salvini zich schuldig heeft gemaakt aan het illegaal gevangen houden van opvarenden. Salvini, die van de rechts-nationalistische partij Lega is, zei daarop dat hij "klaar staat en trots is om gearresteerd te worden, omdat ik vecht om de Italiaanse grens te verdedigen''.

De maritieme gezondheidsautoriteiten bevolen zaterdag dat een groep opvarenden met gezondheidsproblemen onmiddellijk aan wal gebracht moest worden. Het gaat om zeven vrouwen en zes mannen. Drie van hen hebben mogelijk tuberculose, twee een longontsteking, meldden Italiaanse media.

Over het schip is veel te doen sinds het een groep van zo'n 190 migranten van zee redde. Veertig van hen, onder wie de minderjarigen, werden al eerder aan wal gebracht, maar de anderen moesten op last van de regering aan boord blijven.

