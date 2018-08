VN eist dat EU-landen vluchtelingen van Italiaans kustwachtschip opvangen

Ook roept de UNHCR de Italiaanse regering op de betreffende migranten onmiddellijk van boord te laten.

Het kustwachtschip Diciotti redde de migranten eerder deze maand op zee. Het schip ligt inmiddels al dagen in de haven van Catania, waar de volwassen opvarenden verplicht aan boord moeten blijven. Italië wil dat andere lidstaten van de Europese Unie de migranten opnemen.

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, Filippo Grandi, eist nu dat Europese landen verantwoordelijkheid nemen voor de opvarenden. Hij stelt in een verklaring dat een einde moet komen aan het gekibbel tussen landen over ''wie de minste verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor mensen die gered zijn op zee''.

Italië dreigde met stoppen van betalingen aan EU

Italië dreigde vrijdag nog dat het stopt met betalingen aan de EU als andere lidstaten geen vluchtelingen opnemen. Dat schoot de Europese Commissie weer in het verkeerde keelgat. ''Met de vinger wijzen en dreigen helpt niet’’, reageerde een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de EU.

Veel bootvluchtelingen die vanuit Noord-Afrika de Middellandse Zee oversteken komen aan op Italiaanse eilanden, of worden door schepen van hulporganisaties naar het Italiaanse vasteland gevaren.

Italiaanse aanklagers onderzoeken intussen of minister en vicepremier Salvini zich schuldig heeft gemaakt aan het illegaal gevangen houden van opvarenden. Salvini, die van de rechts-nationalistische partij Lega is, zei daarop dat hij "klaar staat en trots is om gearresteerd te worden, omdat ik vecht om de Italiaanse grens te verdedigen."

Dertien vluchtelingen hadden dringend medische hulp nodig

Van de opgepikte vluchtelingen hadden er dertien dringend medische hulp nodig. Zij zijn naar het eiland Lampedusa gebracht.

De Italiaanse regering vindt dat Malta verantwoordelijk is voor het opvangen van de vluchtelingen op de Diciotti, maar Malta weigert om de vluchtelingen aan land te laten.

'Gevaarlijk om levens van vluchtelingen op het spel te zetten'

De Europese landen botsten al eerder over de vraag wie vluchtelingen moet opvangen die van bootjes zijn gehaald op de Middellandse Zee.

De aanhoudende onenigheid is Grandi een doorn in het oog. Hij noemt het ''gevaarlijk en immoreel om de levens van vluchtelingen en asielzoekers op het spel te zetten terwijl landen bezig zijn met politiek getouwtrek over langetermijnoplossingen''.