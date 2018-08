'EU-landen bereiken geen akkoord over bootvluchtelingen in Sicilië'

Vrijdagochtend dreigde Italië nog met het stopzetten van betalingen aan de Europese Unie, als andere landen niet zouden instemmen met het opnemen van de bootvluchtelingen.

Het schip ligt al sinds maandag in de haven van Catania en heeft zo'n 170 vluchtelingen aan boord. De kustwacht mag het schip van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini niet aan wal brengen.

De bemanning van vluchtelingenboot Diciotti heeft de migranten vorige week uit zee gehaald. Dertien migranten die dringend medische hulp nodig hadden, zijn door de Italiaanse autoriteiten naar het eiland Lampedusa gebracht.

Malta is volgens Italië verantwoordelijk

De Italiaanse regering was van mening dat niet Italië, maar Malta verantwoordelijk is voor de migranten. Maar de regering van die eilandstaat weigerde de groep op te nemen.

Diciotti is niet de eerste migrantenboot die werd geweigerd door Italiaanse havens. Het reddingsschip Aquarius van SOS Mediterranee en Artsen zonder Grenzen, dat begin juni 629 migranten aan boord had, mocht dagenlang niet aanleggen in Italië of Malta. Uiteindelijk mocht het schip aanleggen in de haven van Valencia.

'Dreigen draagt niet bij aan een oplossing'

De Europese Commissie reageerde vrijdagmiddag gepikeerd op de dreigementen van Italië om de EU-contributie stop te zetten. "Met de vinger wijzen en dreigen helpt niet", laat een woordvoerder weten. Ook premier Mark Rutte denkt dat de harde taal van Italië "niet bijdraagt aan een oplossing''.

Het is nooit voorgekomen dat een EU-land zijn maandelijkse contributie niet naar Brussel heeft overgemaakt. Rutte wil weinig woorden vuil maken aan het Italiaanse dreigement, omdat hij dat dan "heel groot" zou maken.

Volgens Rutte wil Italië een oplossing voor het migratievraagstuk, maar opent het land een nieuwe discussie.