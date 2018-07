Trump prijst harde lijn Italië ten opzichte van bootmigranten

Trump liet dat weten tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Volgens Trump staat het bezoek van Conte aan het Witte Huis in het teken van immigratie.

De Amerikaanse president zei dat hij achter Italië staat als het gaat om "migratie, illegale immigratie en legale immigratie". "Hij doet volgens mij het juiste", aldus Trump.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, is een van de voorvechters van de Italiaanse strijd tegen bootvluchtelingen. Hij wil de grenzen gesloten houden voor migranten die via schepen van hulporganisaties Italië bereiken.

Mensensmokkel

De hulporganisaties maken zich volgens Salvini schuldig aan mensensmokkel. Daarnaast moet Italië volgens hem te veel de lasten dragen van de bootvluchtelingen die de Europese kust bereiken. Hij wil een eerlijkere verdeling van vluchtelingen over Europa.

Schepen van hulporganisaties die in Italiaanse kustplaatsen willen aanmeren worden de laatste maanden door Italië geweigerd. Verschillende schepen bevonden zich volgens Salvini eerst in de wateren van Malta, waardoor dat land de vluchtelingen moeten opnemen, vindt hij.

Ook vindt Salvini dat de Libische kustwacht de drenkelingen moet oppikken als ze zich nog in Libische wateren bevinden. Nu gebeurt het volgens hem nog te vaak dat bootmigranten die in het water liggen worden opgepikt door schepen van hulporganisaties.

Mexico

Trump ageert zelf ook tegen volgens hem illegale migranten die vanuit Mexico de Verenigde Staten binnenkomen. Om die vluchtelingen tegen te houden wil Trump een muur bouwen op de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten.

Trump beschouwt migranten die illegaal voet op Amerikaanse bodem zetten als criminelen. Daarom worden migrantenkinderen gescheiden van hun ouders als ze in de VS worden opgepakt. Op die handelswijze kwam veel kritiek vanuit de internationale gemeenschap, maar ook vanuit de Republikeinse partij zelf.

Daarom ondertekende Trump in juni een decreet dat het scheiden van migrantenkinderen van hun ouders moet voorkomen. Eerder nog stelde hij dat scheiden van de kinderen en hun ouders nodig was om te voorkomen dat de VS een "migrantenkamp" zou worden.

Daling

Sinds 2014 bereikten al meer dan 650.000 migranten de Italiaanse kust. Het aantal vluchtelingen dat via de Middellandse Zee Europa probeerde te bereiken halveerde in de eerste helft van 2018 ten opzichte van het jaar ervoor. Dat laten cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zien.

In Italië is die daling nog groter, zei een woordvoerder van de IOM begin juli. In de eerste helft van 2018 daalde het aantal vluchtelingen met 80 procent ten opzichte van het eerste half jaar van 2017. Dat aantal daalt volgens het IOM nog steeds.

