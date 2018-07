In eerste deel 2018 al 1.500 migranten omgekomen in Middellandse Zee

Spanje heeft tot dusver 21.000 migranten opgenomen, wat al bijna meer is dan de hoeveelheid migranten die het land in heel 2017 opving.

Italië heeft iets meer dan 18.000 mensen opgenomen die de gevaarlijke overtocht gemaakt hebben. Volgens de VN hebben in totaal 55.000 migranten Europese landen weten te bereiken. De rest van de migranten kwam terecht in Griekenland, Malta of Cyprus.

Volgens een woordvoerder van het migratie-agentschap van de VN werd het dodental van vijftienhonderd nog maar één keer eerder zo vroeg in het jaar bereikt. Dat was in 2014, toen "de vluchtelingencrisis pas echt begon".

Vorige maand bleek uit cijfers van het Europese grensagentschap Frontex al dat de route over de Middellandse Zee steeds meer gebruikt werd door migranten. Het aantal dat deze tocht maakte, was in mei driemaal zo hoog als in april.