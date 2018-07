Ruim 20.000 migranten vanuit Libië teruggekeerd naar land van herkomst

Dat blijkt uit cijfers van de Europese Unie. EU-buitenlandchef Federica Mogherini schrijft dit toe aan de samenwerking van de EU met de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties, zo liet zij zaterdag tijdens een bezoek aan Libië weten.

De drie bondgenootschappen hadden in november een gezamenlijke taskforce opgericht om mensen ervan te weerhouden naar Europa te vluchten en hen aan te moedigen terug te keren.

In Libië opende Mogherini een onder meer EU-vertegenwoordiging. De EU is de grootste donor van humanitaire hulp en de belangrijkste economische partner van het land, zei Mogherini. De EU zal de samenwerking met de regering en de lokale autoriteiten versterken en helpen bij de voorbereiding van de verkiezingen.

Sinds de val van dictator Muammar Kaddafi in 2011 zijn de omstandigheden in Libië chaotisch en heeft de internationaal erkende regering nauwelijks enige macht. Dat is nog een reden waarom het land een vertrekpunt is voor duizenden migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen reizen.

Italië

Italië maakte zaterdag nog bekend dat het overweegt om 450 geredde migranten terug te sturen naar Libië. De honderden werden dit weekend van een houten boot gehaald in de buurt van het eiland Linosa.

De minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zou hebben gezegd dat de migranten "onmiddellijk verdeeld kunnen worden onder Europese landen, of liever zelfs naar Libië teruggebracht kunnen worden". Het gros van de migranten gaat in Libië aan boord van boten richting Europa.

De Libische kustwacht liet in een reactie weten geen geredde migranten op te vangen. "Nee, we accepteren geen illegale migranten nadat ze zijn opgepikt door reddingsschepen. Dat mag niet volgens de instructies die we hebben gekregen", zei een woordvoerder.

