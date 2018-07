Italië wil 450 geredde migranten snel verdelen over EU-landen of terugsturen

De migranten zijn zaterdagochtend overgezet op een schip van de Italiaanse politie en een schip van Frontex, het EU-agentschap dat de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie coördineert.

Acht vrouwen en kinderen zijn vanwege hun gezondheidstoestand door de kustwacht naar het Italiaanse eiland Lampedusa gebracht.

Of de anderen ook naar Italië mogen, is niet duidelijk. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft volgens een bron binnen zijn partij Lega gezegd dat de migranten "onmiddellijk verdeeld kunnen worden onder Europese landen, of liever zelfs naar Libië teruggebracht kunnen worden". Het gros van de migranten gaat in Libië aan boord van boten richting Europa.

De Libische kustwacht liet in een reactie weten geen geredde migranten op te vangen. "Nee, we accepteren geen illegale migranten nadat ze zijn opgepikt door reddingsschepen. Dat mag niet volgens de instructies die we hebben gekregen", zei een woordvoerder.

Een derde optie zou zijn om de migranten tijdelijk op de schepen te houden terwijl hun asielaanvraag wordt behandeld, aldus de bron.

Salvini zou de kwestie telefonisch hebben besproken met premier Giuseppe Conte, die op zoek is naar landen die bereid zijn de migranten op te nemen. De premier zou daarbij een beroep doen op de overeenkomst die EU-landen vorige maand hebben gesloten tijdens een migratietop in Brussel.

Malta

Italië wilde het schip aanvankelijk niet laten aanmeren. Omdat het vaartuig eerder al in de wateren van Malta was geweest, vond Rome dat de vluchtelingen daar aan land moesten gaan.

Malta verklaarde dat het schip de verantwoordelijkheid van Italië is. Volgens Malta vertelden de opvarenden dat ze naar Italië wilden toen er contact werd opgenomen.

''Ze wilden naar Lampedusa", aldus de Maltese regering in een verklaring. Italië en Malta discussieerden onlangs al twee keer eerder over het laten aanmeren van schepen met migranten.

