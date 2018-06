EU-leiders bereiken op top akkoord over migratiecentra en Rusland

Volgens EU-bronnen komen er voor nieuwe bootvluchtelingen gesloten opvangcentra in de zuidelijke EU-landen.

In de centra wordt bepaald welke vluchtelingen recht hebben op asiel en welke niet. De mensen met recht op asiel worden vervolgens over andere EU-landen verspreid. Ze gaan alleen naar landen die bereid zijn ze op te nemen.

Op de langere termijn hopen de leiders ook buiten de EU van deze gecontroleerde centra te kunnen opzetten voor vluchtelingen.

Nederland

De Nederlandse premier Mark Rutte wilde direct na het overleg nog niet ingaan op hoe de invulling eruit zal gaan zien. Met landen buiten de EU zouden vergelijkbare afspraken over opvang van vluchtelingen gemaakt kunnen worden, zei hij. Deze afspraken zouden vergelijkbaar zijn met de bestaande afspraken met Turkije.

"Alles was ingewikkeld", zo stelde Rutte. Maar hij zei ook dat het goede nieuws is dat er overeenstemming is. "Ik ga niet zeggen dat nu het hele vraagstuk is opgelost, maar we hebben wel een grote stap gezet", aldus de premier na afloop van de bijeenkomst.

Merkel en Macron

De Duitse bondskanselier Angela Merkel noemde het een goed teken dat de EU-leiders tot een akkoord konden komen, ondanks de sterke verdeeldheid over het onderwerp. "We zijn het eens geworden over de grootste uitdaging van deze tijd, namelijk migratie."

Merkel erkende wel dat er nog een lange weg te gaan is. "We moeten blijven werken aan oplossingen, ook als we het niet eens zijn."

Ook de Franse president Emmanuel Macron is opgetogen, omdat de "Europese samenwerking" de doorslag heeft gegeven. "De Europese samenwerking heeft het gewonnen van de nationale belangen. We moeten het probleem van migratie samen het hoofd blijven bieden."

Kritiek

De Italiaanse premier Giuseppe Conte, die harde garanties wilde om zijn land te ontlasten, is ook tevreden met het akkoord. "Italië staat niet langer alleen in de strijd tegen het migrantenprobleem", aldus Conte.

In de eerste vijf maanden van dit jaar arriveerden zeker 13.450 bootvluchtelingen in Italië. Alleen de zeeroute naar Griekenland was populairder. Wie asiel zoekt in de Europese Unie, moet zijn aanvraag in het land van aankomst indienen. Daar is de regering van Italië zeer kritisch over.

Afgelopen maand gaven de Italiaanse autoriteiten twee volle migrantenboten, Aquarius en Lifeline, geen toegang tot Italiaanse havens. Volgens de regering wordt mensenhandel gestimuleerd door de reddingsacties van hulporganisaties op de Middellandse Zee.

Sancties

De Europese leiders hebben ook afgesproken de economische sancties tegen Rusland met zes maanden te verlengen.

De strafmaatregelen zijn vier jaar geleden ingesteld vanwege de steun van Moskou aan pro-Russische rebellen in Oekraïne en de inlijving van de Krim. De sancties zouden aanvankelijk op 31 juli aflopen. De maatregelen zijn door de EU gekoppeld aan het vredesplan van Minsk. Aangezien Rusland dat niet naleeft, komt de verlenging niet onverwacht.

De maatregelen houden onder meer in dat een aantal Russische energiebedrijven, defensieondernemingen en banken geen toegang heeft tot de Europese kapitaalmarkt. Verder gelden beperkingen voor de export van technologisch gevoelige goederen.

