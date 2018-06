Macron voorstander van sancties voor EU-landen die asielzoekers weigeren

Dit meldt Macron na zijn gesprek met de Spaanse premier Pedro Sánchez, de dag voordat de Europese leiders bijeenkomen om het asielbeleid te bespreken.

Volgens de Franse president kan het niet zo zijn dat landen profiteren van de solidariteit van de Europese Unie, maar wel "zelfzuchtig zijn als het aankomt op problemen met migranten".

Frankrijk en Spanje willen daarnaast dat er in de EU gesloten vluchtelingencentra komen. De migranten in die centra moeten zo snel mogelijk te horen krijgen of hun asielaanvraag al dan niet wordt gehonoreerd.

Weigeren

Als voorstander van financiële sancties spreekt Macron zich fel uit tegen de landen die weigeren migranten op te vangen. Onder meer Hongarije, Polen en Tsjechië laten zondag verstek gaan, omdat zij het niet eens zijn met het beleid van de EU op het gebied van migratie.

De discussie over de migranten is onlangs weer opgelaaid. Giuseppe Conte, de onlangs aangestelde premier van Italië, dreigde het overleg te laten schieten als er niet zou worden gesproken over de herverdeling van de 650.000 vluchtelingen die zijn land heeft opgenomen.

Italië weigerde reddingsschip Aquarius, met honderden opgevangen migranten aan boord, te laten aanmeren. Ook Malta volgde deze koers. Het schip is uiteindelijk toegelaten door Spanje.