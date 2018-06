Meer dan 400 migranten gered voor Spaanse kust

Dat meldt de Spaanse reddingsdienst.

In de straat van Gibraltar werden 262 mensen op 15 boten gered. In de Middellandse Zee tussen Spanje en Marokko werden 27 migranten uit het water gehaald en nabij de Canarische Eilanden werden nog eens 129 anderen gered, meldt The Local.

Niet alleen in Spaanse wateren waren reddingsacties. Voor de Italiaanse kust werden 113 migranten door een Deens schip opgepikt.

Asieltop

De Spaanse premier Pedro Sanchez is zaterdag in Parijs om onder meer de problemen rond migratie te bespreken met de Franse president Emmanuel Macron.

De ontmoeting tussen de twee gaat vooraf aan een informele asieltop zondag in Brussel. Daar komen zeker zestien regeringsleiders uit de EU bij elkaar om de migratieproblemen te bespreken voorafgaand aan de grote EU-top van volgende week.

De discussie over de aanpak van de problematiek is de laatste weken weer opgelaaid. Zo weigerde Italië en Malta een schip met asielzoekers en dreigt het Duitse asielbeleid een crisis te veroorzaken in de regering van bondskanselier Angela Merkel.

Ondertussen blijven honderden migranten de oversteek naar Europa wagen. Dat leidt nog altijd tot veel doden. Zo verdronken er afgelopen week meer dan tweehonderd in de Middellandse Zee.