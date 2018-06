Reddingsschip Lifeline zoekt haven voor opgepikte migranten

Italië heeft het schip de toegang geweigerd en wil dat het naar Nederland vaart. Aan het schip wappert een Nederlandse vlag.

Mission Lifeline zegt dat ze zich aan alle internationale regels houdt. De organisatie is bang voor een herhaling van de toestand op een ander hulpschip, de Aquarius. Dat schip had meer dan zeshonderd migranten aan boord. De Aquarius werd door zowel Italië als Malta geweigerd en moest uiteindelijk naar het Spaanse Valencia uitwijken, een tocht van ongeveer een week. ''De dagenlange vaart en de verslechterende medische toestand van de mensen hebben bewezen dat dit geen optie kan zijn'', aldus Mission Lifeline.

De Lifeline was het best toegeruste schip in de omgeving, zegt de organisatie. ''De schepen van de zogenaamde Libische kustwacht hebben niet genoeg levensreddende voorzieningen, zoals reddingsvesten. Bovendien is daar geen medisch personeel aan boord.'' De bootvluchtelingen verdienen hulp, voegt de organisatie eraan toe.

Mission Lifeline wijst ook naar een komende Europese top over migratie. ''De ruzie over migratie moet niet worden uitgevochten ten koste van mensen in nood. Het moment om Europese solidariteit te bespreken is niet wanneer boten met mensen in nood aankomen in de Europese Unie. De prioriteit moet zijn om hen meteen toe te laten tot de veiligste haven.''

Nederlandse vlag

Volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid staat het schip niet in het Nederlandse Kadaster geregistreerd, ondanks dat er een Nederlandse vlag aan het schip hangt.

Om de Nederlandse 'nationaliteit' te krijgen, moet een schip worden aangemeld bij het Kadaster. Als dat is gebeurd, kan de eigenaar een zogeheten zeebrief aanvragen, waarmee het schip mag varen op internationale wateren, zoals de Middellandse Zee. Dan moet het schip zich ook aan Nederlandse wetten houden en heeft Nederland een verantwoordelijkheid als zogeheten vlaggenstaat.

Mission Lifeline zegt dat het wel degelijk in Nederland is aangemeld.

De migratie vanuit Afrika is dit weekeinde het onderwerp van een ingelaste Europese top in Brussel. Premier Mark Rutte woont deze bij namens Nederland.